S-Bahn Fahrplanänderungen wegen S21-Bauarbeiten

Bei der S3 fahren die Züge des Viertelstundentakts aus Backnang (Abfahrten Minute 26 und Minute 56) nur bis nach Bad Cannstatt. Die Züge des Viertelstundentakts aus Vaihingen (Abfahrt Minute 15 und 45) fahren ebenfalls nur bis Bad Cannstatt. Der Verkehr von und zum Flughafen ist davon nicht betroffen.

Die S40 fährt nur alle 30 Minuten. Außerdem pendelt sie jeweils zwischen Backnang und Marbach beziehungsweise Marbach und Schwabstraße. Wer die jeweiligen Zwischenhalte anfahren will, muss in Marbach umsteigen.

Wie die Deutsche Bahn, Go Ahead und Abellio in einer gemeinsamen Pressemitteilung ankündigen, ist auch der Fern- und Regionalverkehr von den Bauarbeiten betroffen. Vom 11. bis 22. Juli fällt zum Beispiel der IRE 1 Aaalen - Karlsruhe von Go Ahead zwischen Aalen und Zuffenhausen aus.