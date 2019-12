S-Bahn Fahrzeugstörung: Verzögerungen auf allen S-Bahn-Linien

Die Fahrzeugstörung wurde inzwischen behoben. Die S2 hat nach Angaben des Monitors der Internetseite S-Bahn-Chaos.de derzeit noch Verspätungen von etwa 20 Minuten. Die S3 ist nur etwa 10 Minuten verspätet.Wegen einer technischen Störung an einem Zug auf der Strecke von Zuffenhausen nach Stuttgart Hauptbahnhof kommt es aktuell bei allen S-Bahnen zu Verspätungen und Zugausfällen, das meldete der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) um 8.23 Uhr. Die S2 und S3 haben laut dem Monitor der Internetseite S-Bahn-Chaos.de derzeit Verspätungen von bis zu 20 Minuten.Bereits am gestrigen Mittwoch (4.12.) kam es mehrfach zu Verzögerungen auf allen S-Bahn-Linien: Am frühen Morgen war die Ursache zunächst eine Weichenstörung, am Vormittag ein Schwellenbrand im Gleisvorfeld des Hauptbahnhofes und am Abend schließlich eine Stellwerkstörung