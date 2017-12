S-Bahn Feuerwehreinsatz führt zu Verspätungen

Laut VVS verkehren die S-Bahnen nun wieder auf ihrem regulären Fahrweg. "Es wird in den normalen Betrieb übergeleitet".

13.52 Uhr

Der Feuerwehreinsatz ist beendet.

13.46 Uhr

Der Bahnhof Flughafen/Messe ist derzeit wegen des Einsatzes für den Zugverkehr gesperrt. Die S2 in Richtung Filderstadt endet vorzeitig in Vaihingen und beginnen in Richtung Schorndorf in Rohr. Die S-Bahnen der S3 enden in Vaihingen und wenden dort in Richtung Backnang.

13.00 Uhr

Die S2 fährt derzeit nur bis Vaihingen:

12.50 Uhr

12.45 Uhr

12.30 Uhr

Derzeit ist eine S2 nach Schorndorf (planmäßige Abfahrt in Waiblingen um 13.20 Uhr) um 15 Minuten verspätet. Weitere Auswirkungen sind derzeit noch nicht bekannt.

12.35 Uhr

Wegen eines Feuerwehreinsatzes an der Haltestelle Flughafen/Messe kommt es bei den S-Bahnen der Linien S2 und S3 zu Verspätungen, Teilausfällen und Ausfällen.