S-Bahn Gleisarbeiten in Fellbach - Halte entfallen

Wie der VVS mitteilte, sollen Fahrgäste, die aus Stuttgart kommen und an einer dieser Haltestellen aussteigen wollen, bis Waiblingen fahren und dort in eine S-Bahn einsteigen, die wieder zurück nach Stuttgart fährt und an den jeweiligen Haltestellen hält. Eine weitere Möglichkeit wäre, ab Bad Cannstatt die Stadtbahnlinien U1 bis zur Nürnberger Straße oder Fellbach beziehungsweise die U2 bis zur Haltestelle Obere Ziegelei zu nutzen.

Ersatzbus nach Waiblingen

Für die S2 um 0.39 Uhr und die S3 um 0.49 Uhr fährt ab der Bahnhofstraße in Bad Cannstatt um 0.55 Uhr ein Ersatzbus bis nach Waiblingen.

"Die S3 um 01.19 Uhr ab Bad Cannstatt fährt über das Gleis, das sonst die Züge in Richtung Stuttgart nutzen und hält an der Nürnberger Straße, am Sommerrain und in Fellbach", so der VVS. Die Bahn werde dadurch aber circa 12 Minuten Verspätung haben.