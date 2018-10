S-Bahn Update: Technische Störung behoben

Die technische Störung wurde behoben. Die Linien S2 in Richtung Schorndorf und S3 in Richtung Backnang halten wieder regulär in der Nürnberger Straße und am Sommerrain. Mit vereinzelten Verspätungen ist noch zu rechnen.

16.43 Uhr

16.37 Uhr

Wie der VVS nun mitteilt, sind Techniker dabei, die Störung schnellstmöglich zu beseitigen. Fahrgäste müssen weiterhin noch mit Haltausfällen zwischen Bad Cannstatt und Fellbach rechnen.

16.25 Uhr

16.22 Uhr

16.10 Uhr

Wegen einer technischen Störung auf der Strecke zwischen Bad Cannstatt und Fellbach verkehren die S-Bahnen der Linien S2 und S3 vorerst ohne Halt in der Nürnberger Straße und in Stuttgart Sommerrain. Fahrgäste der S-Bahn, die zu einer dieser beiden Haltestellen möchten, werden gebeten, in Fellbach auf die entgegenkommenden S2 und S3 in Richtung Stuttgart umzusteigen.