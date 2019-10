S-Bahn-Linien S1, S2 und S3 Nach Notfällen fahren Linien wieder nach Plan

Waiblingen/Stuttgart.

Nach der ärztlichen Versorgung eines Fahrgasts an der Haltestelle Stuttgart-Universität kam es zwischen 9.40 und 10.15 Uhr zu Verspätungen und Umleitungen bei S-Bahnen der Linien S1, S2 und S3. Das teilte der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) am Montag gegen 9.40 Uhr mit. Der Fahrgast sei mittlerweile versorgt, und die S-Bahn konnte ihre Fahrt fortsetzen, so die S-Bahn Stuttgart auf Twitter. Seit 10.15 Uhr fahren die S-Bahn-Linien laut VVS wieder planmäßig.

Das ist bereits der zweite medizinische Notfall in einer S-Bahn am Montagmorgen.