S-Bahn Notarzteinsatz: Halte bei S2 und S3 entfallen

Der Notarzteinsatz ist beendet. S2 und S3 müssen daher nicht mehr über das Ferngleis umgeleitet werden und halten wieder in Sommerrain und Nürnberger Straße.

17.10 Uhr

In einer S-Bahn an der Haltestelle Nürnberger Straße muss im Moment ein Fahrgast ärztlich versorgt werden. Das teilte der VVS mit. S2 und S3 werden deshalb über das Ferngleis von Bad Cannstatt nach Fellbach umgeleitet. Die Halte Nürnberger Straße und Sommerrain entfallen. Fahrgäste mit diesen Haltezielen können in Fellbach aussteigen und in die entgegenkommende S-Bahn umsteigen.