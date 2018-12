S-Bahn Reparaturarbeiten: Größere Abweichungen

Das Problem scheint doch noch nicht so recht behoben. Nun kündigt die S-Bahn Stuttgart auf Twitter an, dass die Rampe heute Nacht noch einmal für drei Stunden gesperrt wird - zwischen 22 und 1 Uhr. Man arbeite an einem Notprogramm, heißt es weiter.

14.39 Uhr

Die Sperrung wurde aufgehoben. Die Rampe ist wieder voll befahrbar. Es kann aber weiter zu Abweichungen kommen.

13.45 Uhr

Laut VVS sollen die Reparaturarbeiten etwa eine Stunde dauern. Angfangen wurde damit gegen 13 Uhr.

13.09 Uhr

Die S2 wird vom Haupbahnhof oben bis nach Vaihingen umgeleitet, die Halte dazwischen entfallen. Die S3 verkehrt regulär.

12.45 Uhr

Wegen Reparaturarbeiten an der S-Bahn-Rampe wird die Strecke zwischen Hauptbahnhof oben und Hauptbahnhof unten ab 13 Uhr nur noch eingeschränkt befahrbar sein. Grund für die Reparatur ist eine technische Störung. In der Folge kann es zu großen Abweichungen im S-bahnverkerh kommen.