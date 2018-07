S-Bahn Signalstörungen: Alle Linien betroffen

Laut VVS ist nun auch die zweite Signalstörung behoben. Noch bis etwa 8.30 Uhr kommt es zu Verspätungen von rund zehn Minuten bei den S-Bahnen.

07.24 Uhr

Die Störung am Nordbahnhof wurde inzwischen laut VVS behoben. Die Techniker seien nun auf dem Weg zur Schwabstraße.

Die Verspätungen dauern an. So sieht es derzeit auf den S-Bahn-Linien aus:

6.51 Uhr

Am Mittwochmorgen kommt es auf allen Linien der S-Bahn zu Verspätungen, Teilausfällen und Ausfällen. Grund sind zwei Signalstörungen am Nordbahnhof und in Stuttgart-Schwabstraße.