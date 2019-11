S-Bahn-Chaos Stellwerkausfall und Tunnelsperrung

Die Ersatzbusse fahren teilweise mit Verspätungen von über einer Stunde. Zwei Schüler, die unser Reporter Peter Schwarz am Bahnhof in Schorndorf interviewte, mussten von 7 Uhr bis 8.13 Uhr warten, bis sie endlich in ihren Bus zur Schule in Waiblingen einsteigen konnten. Auf der B29 wurde der Stau in Fahrtrichtung Stuttgart durch einen Unfall auf der Höhe von Remshalden verstärkt. Derzeit haben Autofahrer noch mit Verzögerungen zwischen Schorndorf und Remshalden zu rechnen, ebenso zwischen Waiblingen und dem Kappelbergtunnel. Der Stau löst sich jedoch langsam auf.

Auf der B29 staut es sich nach Angaben von Google Maps nun teilweise bis zurück nach Lorch. Wie die zahlreichen Pendler mit nur zwei Ersatzbussen zurechtkommen ist fraglich. Sogar die Nachrichtenagentur dpa berichtet über die Probleme. Zusätzlich ist der Bahnverkehr in Richtung Crailsheim von Ausfällen und Einschränkungen betroffen.



7.00 Uhr

Weiterhin Stellwerkausfall in Waiblingen. Der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) hatte bereits gestern vor Problemen am heutigen Mittwoch gewarnt.

Es ist nach wie vor kein S-Bahn-Verkehr zwischen Waiblingen und Schorndorf möglich. Die S-Bahnen der Linie S2 verkehren laut Verkehrsverbund Stuttgart nur alle 30 Minuten zwischen Filderstadt und Waiblingen. Zwischen Waiblingen und Schorndorf verkehrt ein Busnotverkehr mit zwei Bussen der Firma Schlienz, die alle Haltestellen anfahren.

Die Regionalzüge verkehren im Stundentakt zwischen Aalen und Stuttgart. Sie halten zwischen Waiblingen und Schorndorf an allen S-Bahn-Stationen, jedoch nicht in Endersbach und Grunbach.

Der Verkehrsverbund warnt, dass auch mit "alternativen Verkehrsmitteln zu Kapazitätsengpässen" kommen könne. Derzeit zeigt der Blick auf google Maps: Der Stau auf der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart reicht bis zurück nach Schorndorf.



Bislang ist kein Ende in Sicht. Der VVS beteuert, es werde weiterhin mit Hochdruck an der Beseitigung der Störung gearbeitet, "jedoch könne hierzu noch keine stabile Prognose abgegeben werden". Die Empfehlung des VVS: "die Fahrtverbindung vor Fahrtantritt zu überprüfen". Unbedingt.

Immerhin verkündet der VVS, 2020 würden die Fahrpreise nicht erhöht.