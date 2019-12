S-Bahn Update: Stellwerksstörung am Flughafen behoben

Stuttgart. Wegen einer Stellwerksstörung am Bahnhof Flughafen/Messe kam es am Samstag Nachmittag bei den Linien S2 und S3 in beiden Fahrtrichtungen zu Verspätungen und vereinzelten Fahrtausfällen. Das teilte die S-Bahn Stuttgart mit. Um 19.38 Uhr wurde gemeldet, die Störung sei wieder behoben.