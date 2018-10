Auch am Freitag kommt es wegen der Fahrbahnstörung zwischen Waiblingen und Schorndorf zu Verspätungen bei der S2 und den Regionalzügen. Der VVS stellt ein Ende der Störung für morgen in Aussicht. Zusätzlich sorgt aktuell eine Türstörung bei einer S3 am Stuttgarter Hauptbahnhof für Verspätungen auf allen S-Bahn-Linien.

Die Gute Nachricht: Zumindest die Fahrbahnstörung zwischen Stuttgart Universität und Stuttgart Österfeld, die gestern für Ausfälle und Verspätungen gesorgt hatte, scheint behoben.