S-Bahn Technische Störung sorgt für Verspätungen und Ausfälle

Laut Bahn konnte der Lokführung die Störung an der S-Bahn beheben. Die Strecke zwischen Bad Cannstatt und dem Hauptbahnhof ist wieder frei. Der Verkehr zwischen Bad Cannstatt und Stuttgart Hbf (tief) rollt in Kürze wieder an. Noch bis 20 Uhr ist mit Verspätungen zu rechnen.

17.32 Uhr

Wegen einer Störung an einer S-Bahn zwischen Bad Cannstatt und Stuttgart Hauptbahnhof kommt es derzeit auf den S-Bahnen der S2 und S3 zu hohen Verspätungen. Mehrere S-Bahnen fallen komplett aus.