S-Bahn Verspätungen bei der S2, Ausfälle bei der S3

Die S3 verkehrt laut VVS wieder planmäßig.

20.00:

Der Polizeieinsatz am Winnender Bahnhof ist beendet. Laut VVS kommt es noch bis 20.30 Uhr zu Verspätungen und Ausfällen. Laut Polizei war der Auslöser die Suche nach einer vermissten Person. Da es Hinweise gab, dass diese sich im Bereich des Bahnhofs aufhält, wurde der Zugverkehr gestoppt. Die Person konnte dann tatsächlich dort auf einem Bahnsteig angetroffen werden.

19.35:

Erst eine Weichenstörung, dann ein Polizeieinsatz wegen Personen im Gleis: Bei den S-Bahnen der Linien S2 und S3 kommt es zu Verspätungen, bei der S3 auch zu Ausfällen. Laut VVS gibt es eine Weichenstörung in Bad Cannstatt mit Auswirkungen auf die Bahnen in Richtung Filderstadt und Messe/Flughafen. Außerdem behindert ein Polizeieinsatz wegen Personen im Gleis in Winnenden die Bahnen der S3.