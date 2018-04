S-Bahn Update: Verspätungen nach Polizeieinsatz

Der Polizeieinsatz ist beendet. Die Sperrung wegen eines Leichenfundes wurde aufgehoben. Der Regelbetrieb läuft wieder. Es kommt nur noch zu Verspätungen und möglichen Teilausfällen.

8.59 Uhr

In Waiblingen warten viele Fahrgäste auf den nächsten Zug - sie mussten aus der S2 aussteigen. Der Zug endete ohne Durchsage am Bahngleis in Waiblingen. Laut Bundespolizei sind alle Gleise seit einer Stunde wieder freigegeben.

8.00 Uhr

Die Sperrung wurde aufgehoben. Bahn und VVS versuchen den Regelbetrieb wieder herzustellen. Es kommt weiterhin zu Verspätungen, Umleitungen und Ausfällen. Die S-Bahnen verkehren weiterhin in 30-Minuten-Takt.

Die Polizei nennt nun den Grund für den Einsatz:

7.30 Uhr

Zu den polizeilichen Ermittlungen kommt laut Bahn-Tweet nun auch ein Notarzteinsatz.

7.15 Uhr

S1 verkehrt nur zwischen Kirchheim Teck- Neckarpark und Herrenberg und Vaihingen

S2 verkehrt nur zwischen Filderstadt - Vaihingen und Schorndorf- Waiblingen

S3 wird über Marbach umgeleitet.

Auch die Regionalzüge sind betroffen.

7.00 Uhr

Nach einem Polizeieinsatz am Dienstagmorgen sind die S-Bahnen aus dem Takt und fahren nur alle dreißig Minuten. Der Bahnhof Bad Cannstatt ist wegen des Einsatzes gesperrt. Deshalb verkehren die Linien S1, S2 und S3 mit Verspätungen, Teilausfällen und Ausfällen.