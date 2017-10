S-Bahn Weichenstörung: So fahren die Bahnen zum VfB-Spiel

Trotz der Beeinträchtigung verkehrt die S-Bahn-Linie S1 ab etwa 14.30 Uhr im 15-Minuten-Takt und fährt zum heutigen Bundesligaspiel VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln (Anstoß: 20.30 Uhr, hier geht's zum Liveticker) planmäßig den Bahnhof Neckarpark an. Auch nach Spielschluss fahren die Sonderzüge der Linie S11. Darüber hinaus können Stadionbesucher auch die Züge des Regionalverkehrs nach und von Stuttgart-Bad Cannstatt nutzen.

Informationsmöglichkeiten zu Reiseverbindungen



Die Deutsche Bahn bietet Echtzeitinformationen in der Reiseauskunft auf m.bahn.de, in der DB Navigator-App und bei www.bahn.de/Reiseauskunft an.