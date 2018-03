S-Bahnen Feuerwehreinsatz: Verspätungen und Ausfälle

10.35 Uhr:

Laut VVS ist der Feuerwehreinsatzes am Hauptbahnhof beendet. Es kommt allerdings weiterhin zu Verspätungen, Teilausfällen und Ausfällen.

Für Bahnpendler kommt es knüpeldick an diesem Mittwochmorgen: In der Abstellanlage des Stuttgarter Hauptbahnhofs ist am Morgen der Strom ausgefallen . Regionalzüge konnten daher zunächst nicht am Hauptbahnhof halten, wie ein Bahn-Sprecher sagte. Auch einige Züge des Fernverkehrs konnten nicht halten. Wann die Störung behoben ist und wie viele Züge betroffen waren, war zunächst nicht absehbar.

Wie der VVS mitteilt, kommt es aufgrund eines Feuerwehreinsatzes am Stuttgarter Hauptbahnhof (tief) bei den Linien der S-Bahn Stuttgart zu Verspätungen, Teilausfällen und Ausfällen.