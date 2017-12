S-Bahnen Polizeieinsatz sorgt für Verspätungen und Ausfälle

Der VVS meldet nun erneut einen Polizeieinsatz in einer S-Bahn im Hauptbahnhof mit Verspätungen und Ausfällen als Folge.

18.55 Uhr

Laut VVS ist der Polizeieinsatz beendet. Es kommt weiterhin bei den S-Bahnen zu Verspätungen und Fahrplanabweichungen, bis der Bahnverkehr sich wieder normalisiert hat.

18.22 Uhr

Wegen eines Polizeieinsatzes in einem Zug in Stuttgart Hauptbahnhof (tief) in Fahrtrichtung Schwabstraße kommt es bei den S-Bahnen derzeit zu Verspätungen und einzelnen Fahrtausfällen. Weitere Informationen folgen, sobald diese bekannt sind.