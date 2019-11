S-Bahnen Verspätungen und Ausfälle zum Wochenstart

Stuttgart.

Zum Start in die neue Woche müssen sich S-Bahn-Pendler (mal wieder) in Geduld üben: Wegen einer Signalstörung zwischen Böblingen und Stuttgart-Rohr kommt es am Montagmorgen (11.11.) bei den S-Bahnen der Linie S1 in Fahrtrichtung Stuttgart zu Verspätungen und Ausfällen. Auch auf den Linien S2 und S3 müssen Fahrgäste mit Verzögerungen und einzelnen Fahrtausfällen rechnen. Eine Türstörung an einer S2 in Bad Cannstatt sorgt zusätzlich für Behinderungen.