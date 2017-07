S-Bahnen Update: Technische Störung behoben

Die Technische Störung in S-Bad Cannstatt ist behoben. Die Linien R2, R3, S2, S3 verkehren wieder planmäßig.

08.16 Uhr

Aufgrund einer technischen Störung in S-Bad Cannstatt kommt es bei den Linien R2 in Richtung Stuttgart Hauptbahnhof (oben), R3 in Richtung Stuttgart Hauptbahnhof (oben), S2 in Richtung Endersbach und S3 in Richtung Flughafen/Messe zu Verspätungen und einzelnen Fahrtausfällen.