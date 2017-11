Laut VVS soll die Störung behoben sein.

12.50 Uhr

Die S-Bahnen scheinen wieder (einigermaßen) pünktlich unterwegs zu sein. Der VVS vermeldet die Störung jedoch weiterhin auf seiner Homepage.

10.57 Uhr

Aufgrund einer Weichenstörung in S-Nürnberger Straße kommt es bei den S-Bahnen der Linien S2 in Richtung Waiblingen und S3 in Richtung Waiblingen zu Verspätungen.