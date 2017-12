S-Bahnen Bahn-Chaos am Freitagmorgen

09.34 Uhr

Der Feuerwehreinsatz in Stuttgart Schwabstraße ist beendet. Es kommt weiterhin bis ca 10.00 Uhr zu Verspätungen, Teilausfällen und Ausfällen.

09.06 Uhr

Wegen einem Feuerwehreinsatz ist die Strecke Stuttgart Hbf (tief) und Schwabstraße in beiden Richtungen gesperrt. Es kommt zu folgenden Einschränkungen im S-Bahnverkehr:



- Die Linie S 1 wird in Richtung Kirchheim/Teck und Herrenberg über Stuttgart Hauptbahnhof (oben, Gleis 3/4) umgeleitet - ohne Halt zwischen Hauptbahnhof und Vaihingen.



- Die Linie S 2 wird in Richtung Schorndorf und Filderstadt über Stuttgart Hauptbahnhof (oben, Gleis 3/4) umgeleitet - ohne Halt zwischen Hauptbahnhof und Vaihingen.



- Die Linie S 3 verkehrt nur zwischen Backnang und Bad Cannstatt (Gleis 2). In Bad Cannstatt Umstieg auf S 1 oder S 2 bzw. die Stadtbahnlinien U 1 / U 2 vom Wilhelmsplatz in Richtung Stadtzentrum.



- Die Linie S 4 verkehrt nur zwischen Backnang bzw. Marbach und Kornwestheim. In Kornwestheim Umstieg in die S5 Richtung Stuttgart Hauptbahnhof.



- Die Linie S 5 verkehrt nur zwischen Bietigheim und Stuttgart Hauptbahnhof (oben, Gleis 2). Am Hauptbahnhof Umstieg auf S 1 oder S 2 ab Hauptbahnhof (oben, Gleis 3/4).



- Die Linie S 6 verkehrt nur zwischen Weil der Stadt und Feuerbach. In Feuerbach Umstieg auf die S 5 Richtung Stuttgart Hauptbahnhof (oben, Gleis 2) oder auf die Stadtbahnlinien U 6 (Stadtzentrum) oder U 13 (Bad Cannstatt).



- Die Linie S 60 verkehrt nur im Pendelbetrieb zwischen Böblingen und Renningen.

09.02 Uhr

08.45 Uhr

08.33 Uhr

Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes in S-Schwabstraße kommt es bei den Linien der S-Bahn Stuttgart zu Verspätungen, Teilausfällen und Ausfällen.

08.25 Uhr

07.58 Uhr

07.50 Uhr

Laut VVS ist die Weichenstörung in S-Bad Cannstatt beseitigt. Bei den Linien S 1, S 2 und S 3 kann es allerdings aufgrund vorangegangener Störung noch bis ca. 08.30 Uhr zu Fahrplanabweichungen kommen.

07.30 Uhr

07.05 Uhr

06.47 Uhr

Die Linie S 1 in Richtung Plochingen - Cannstatt - Stuttgart wird über das Ferngleis umgeleitet, dadurch entfallen die Halte Obertürkheim, Untertürkheim und Neckarpark.

06.37 Uhr

Wegen einer vorangegangenen Störung zwischen Stgt.-Flughafen und Stgt.-Vaihingen kann es bei den Linien S 1, S 2 und S 3 noch bis ca. 09.00 Uhr zu Verspätungen kommen.

06.35 Uhr

Aufgrund einer Weichenstörung in S-Bad Cannstatt kommt es bei den S-Bahnen der Linien S1 in Richtung Herrenberg, S2 in Richtung Endersbach und S3 in Richtung Flughafen/Messe zu Haltausfällen.