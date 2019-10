S1 am Hauptbahnhof Stuttgart Erst die Türen blockiert, dann mit Messer gedroht

Stuttgart.

Ein unbekannter Täter hat am Mittwochabend einen 26-Jährigen in einer S-Bahn am Stuttgarter Hauptbahnhof mit einem Messer bedroht. Nach bisherigen Erkenntnissen der Bundespolizei soll der Unbekannte gegen 23 Uhr die Türen einer Bahn der Linie S1 mit seinem Fahrrad blockiert haben. Als ein 26-jähriger Fahrgast ihn auf sein Verhalten ansprach, soll der Unbekannte den Reisenden mit einem Klappmesser bedroht haben. Der Unbekannte gab kurz darauf die Türen frei und entfernte sich wohl über den Bahnsteig.