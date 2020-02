Sachsen Nullnummer mit Gewinner: Titelkampf bleibt "sehr spannend"

Lächelnd hatte Leipzigs Zauberlehrling Julian Nagelsmann (32) am Sonntagabend die Antwort auf die Meisterfrage im großen Pressesaal der Münchner Arena lieber dem ebenfalls noch titellosen Kollegen Flick (54) überlassen: "Da darfst du antworten." Also sagte Flick: "Wir wissen, dass es noch 13 Spieltage sind und dass es noch ein harter Weg wird. Wir versuchen, unsere Position zu halten." Das ergäbe am Saisonende den achten Meistertitel nacheinander.