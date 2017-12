Sachsen Erneut Tunesier per Sammelcharter abgeschoben

Dresden.

Erneut sind vom Flughafen Leipzig/Halle aus abgelehnte Asylbewerber aus Tunesien in ihre Heimat abgeschoben worden. An Bord der Maschine, die am Mittwochnachmittag Richtung Enfidha im Nordwesten des nordafrikanischen Landes abhob, befanden sich nach Angaben des sächsischen Innenministeriums 25 Tunesier. Aus Sachsen kamen demnach allein 15 Ausreisepflichtige, 4 davon direkt aus Gefängnissen. Die anderen 10 seien von Baden-Württemberg, Hessen, Hamburg und Niedersachsen abgeschoben worden.