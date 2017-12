Sachsen Verleger Elmar Faber gestorben

Leipzig/Berlin - Der langjährige Verleger Elmar Faber ist tot. Der gebürtige Thüringer starb am Sonntag im Alter von 83 Jahren in seinem Haus in Leipzig. "Er war schwer krank", sagte seine Witwe der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Zuerst hatte die "Leipziger Volkszeitung" online darüber berichtet.