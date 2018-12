Saison 2019/20 Bundesliga startet im kommenden Jahr am 16. August

Die 2. Bundesliga beginnt wie gewohnt schon drei Wochen vor der ersten Liga am 26. Juli 2019 und endet am 17. Mai 2020. Ab dem 23. Dezember kommenden Jahres befinden sich die Profivereine in der Winterpause, die in der Bundesliga am 17. Januar 2020 und in der 2. Liga am 28. Januar 2020 endet.

Die 3. Liga nimmt ihren Spielbetrieb bereits am 19. Juli 2019 auf, Saisonschluss ist am 16. Mai 2020. Zwischen dem 20. und 27. Mai 2020 finden die Relegationsspiele um den Aufstieg in die Bundesliga und die 2. Liga statt.