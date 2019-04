Saisonstart 2019 Karte: Freibäder im Rems-Murr-Kreis

Waiblingen. Im Rems-Murr-Kreis läuft die Freibadsaison an. Bereits am Montag (22.04.) hat das Korber Bädle den Anfang gemacht. Am Samstag (27.04.) öffnen das Ziegeleiseebad in Schorndorf und das Freibad des Winnender Wunnebades. Die meisten Bäder starten aber erst im Mai in die Saison 2019. Unsere interaktive Karte zeigt alle Freibäder im Rems-Murr-Kreis mit Öffnungszeiten, Eintrittspreisen und Angeboten.