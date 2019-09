Saisonstart für den ASV Schorndorf Das Abenteuer Bundesliga beginnt

Der Saisonhöhepunkt findet am Freitag, 8. November, statt. Dann sind Stäbler und seine Red Devils zu Gast in Schorndorf. Live präsentiert von der Schwabenrockband „Waschbrett“ wird an diesem Abend erstmals die neue ASV-Hymne.

Die Zusammenstellung des Kaders hält Sevsay, der zurzeit die A-Trainer-Lizenz erwirbt, für geglückt. Das Schorndorfer Team, aufgestiegen als Regionalliga-Zweiter, sei nach sieben Abgängen und 13 Zugängen in der Breite gut besetzt. Zwar gebe es freilich nicht nur Siegringer, sondern auch solche, „die keine Bäume ausreißen werden“. Wichtig aber: „Auch die Favoriten werden gegen uns nicht mit der Ersatzgarnitur antreten.“

Auf Schwergewicht Jello Krahmer warten „bockstarke“ Gegner

Anführen wird das Schorndorfer Team der im Verein großgewordene Jello Krahmer, Sohn von Sedat Sevsay und dessen ebenfalls im ASV engagierten Frau Sonja Krahmer. Für den 23-jährigen Schwergewichtler, der zum 1. November in die Bundeswehr-Sportfördergruppe kommt und am Olympia-Stützpunkt in Heidelberg trainieren wird, ist die Bundesliga eine große Herausforderung. In der Regionalliga gab der Zweite der deutschen Rangliste im griechisch-römischen Stil nicht einen technischen Punkt ab, nun bekommt er es mit „bockstarken“ (Sevsay) Gegnern zu tun. Etwa mit dem Ranglistenersten Eduard Popp (Red Devils) und den Spitzenringern aus Rumänien, Polen und Ungarn.

Ebenfalls zu den Leistungsträgern des ASV zählen der nach langer Verletzung wiedererstarkte Ilja Klasner (Halbschwergewicht) und der aus Heilbronn gewechselte Abdolmohamed Papi (bis 66 Kilo GR).

Der erste Kampf findet an diesem Samstag statt, es geht zum Mitaufsteiger AC Lichtenfels. „Da will ich die ersten zwei Punkte“, stellt Sevsay klar. Chacenloser Außenseiter sind die Bayern indes nicht. Zwar werden sie nicht sehr hoch eingeschätzt. „Aber auch sie haben Topringer.“ Verstärkt hat sich Lichtenfels mit Junioren-Europameister Alex Zühlke aus Ungarn und dem Türkischen Meister Ahmed Duman. Einen packenden Zweikampf erwartet Sevsay zwischen Zakarias Berg, dem zur Weltspitze zählenden schwedischen Neuzugang des ASV, und dem deutschen Kaderringer Hannes Wagner.