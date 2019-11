Sammler aus Bittenfeld In der Schatzkammer der Biergläser

Ziemlich genau 17 Jahre ist’s her, da berichtete unsere Zeitung schon einmal über seine kuriose „Bibliothek der Bierkrüge“, in der die Regale so dicht an dicht stehen wie in einer Bücherei. Die Zeitungsseite von damals prangt heute eingerahmt an einer Wand – und sie hatte ungeahnte Folgen. Die Geschichte vom Gebäudereinigungs-Unternehmer, der in seinen Garagen in akribischer Ordnung ein Arsenal von Krügen hortete, ging durch andere Zeitungen, durchs Radio und das Fernsehen. „Einen ganzen Tag waren sie da und haben gedreht“, erzählt er, immer noch staunend über den Wirbel. Dann kamen ganze Reisegruppen, die er durch die Sammlung führte und mit Schnitzel bewirtete.

Schwäbische Heimatgefühle und frivole Frösche

Diese Zeiten sind nun schon Jahre vorbei, und wer heute durch die Räume dieses inoffiziellen Museums wandelt, kann es nicht fassen, wenn Jakob Gantner gesteht: „Ich hab’ fast die ganze Sammlung verkauft.“ Wie bitte? Eines Tages hatte er einem Freund aus Ulm erzählt, er wolle sich statt auf Bierkrüge lieber auf Weizengläser verlegen – es fehle aber der Platz. Am nächsten Tag der Anruf aus der Donaustadt: „Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen“, sagte der Kumpel, „ich kauf’ dir die Sammlung ab.“ Anderthalb Jahre lang fuhr er darauf jeden Freitag nach Bittenfeld, um sein Auto mit Kisten voller Bierkrüge vollzuladen. Allein schon alles bruchsicher zu verpacken, war eine Heidenarbeit.

Behalten hat Jakob Gantner die Krüge aus Württemberg. Zu schade wär’s auch gewesen um die schönen Exemplare mit dem Kätchen von Heilbronn, das dem Betrachter einladend im Namen der Rosenau-Brauerei zuprostet. Um die guten Stücke vom Schorndorfer Löwenbräu und vom Sulzbacher Adlerbräu sowieso. Am innigsten hängt das Sammlerherz an der Lammbrauerei aus Schwieberdingen. Denn obwohl Jakob Gantner wirkt wie ein Urschwabe, stammt er aus Ex-Jugoslawien und kam mit fünf Jahren in den Westen. Das Städtchen an der Glems und die Feste des örtlichen Musikvereins wurden für ihn frühe Bezugspunkte, an denen sich ein neues Heimatgefühl entwickelte. „Da, mein Schwieberdingen“ sagt er wonnig und zeigt in eine Kammer, die nur diesem einen Ort gewidmet ist.