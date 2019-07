Sanierung der Kreisstraße nach Walkersbach Jetzt ist der Hang wieder gesichert

Am Freitagmittag schichtet der Bagger noch ein wenig Schotter vom Hang ins Tal, fährt Unebenheiten glatt und geht zur Seite, wenn Autos oder Lastwagen die Straße passieren wollen. Doch das Hauptwerk ist da längst geschafft: Die Stützmauer am Hang steht. Notwendig geworden war das Bauwerk, weil es innerhalb kurzer Zeit gleich zweimal an dieser Stelle zu einem Hangrutsch gekommen war. Zunächst Anfang Januar im Nachgang zu Starkregenfällen, dann erneut Mitte Mai, als es wieder stark geregnet hatte. Beinahe ist bei dieser zweiten Rutschung ein durchfahrendes Auto erwischt worden.

Dass der Hang so rutschgefährdet ist, erklärt sich laut Karl-Heinz Erkert, Fachgruppenleiter Straßenbetrieb und Verkehrstechnik beim Landratsamt und Bauleiter an der Kreisstraße bei Walkersbach, aus seiner Geologie: Der Knollenmergel an dieser Stelle sei wegen des trocken-heißen Sommers 2018 rissig geworden. Als dieser dann viel Wasser auffangen musste, habe er sich nicht nur vollgesaugt, sondern sei obendrein auch noch schmierig geworden. In der Folge sei es dann zu den Rutschungen gekommen. Weil es an der Stelle laut einem Geologen, der das bewertet hat, jederzeit erneut zu Nachrutschungen kommen könne, sei die Straße teilgesperrt worden.

Zu Hangrutschen komme es im Schwäbischen Wald häufiger, sagt Matthias Straus, Leiter der Kreisstraßenbaubehörde. Handeln könne der Kreis aber immer nur dann, wenn eine akute Gefährdung vorliege, so wie hier. Dass der lange Zeitraum zwischen dem ersten Hangrutsch und der Baumaßnahme für Unmut bei den Walkersbachern gesorgt hat, kann Straus verstehen. Das sei aber den Abläufen geschuldet, denen eine amtliche Maßnahme unterliege. Von der Planung über Ausschreibung, Vergabe und Beschluss im Umwelt- und Verkehrsausschuss des Kreistages bis zum tatsächlichen Baubeginn vergehe in der Regel etwas Zeit, in der an der Straße selbst nichts passiere.