Satteldorf/A6 Bananen-Lastwagen umgekippt - Bergung dauert an

Satteldorf/A6.

Am frühen Dienstagmorgen (8.1.) hat sich auf der Autobahn 6 ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Sattelzug mit rund 22 Tonnen Bananen umgekippt ist. Der Fahrer des Sattelzuges war gegen 1.45 Uhr in Richtung Nürnberg unterwegs, als er kurz nach Satteldorf wohl aufgrund einer Unaufmerksamkeit nach rechts in den Grünstreifen geriet. Dort kippte der Sattelzug um, wobei sich der Fahrer schwere Verletzungen zuzog. Er wurde vom Rettungsdienst samt Notarzt versorgt und stationär in ein Krankenhaus aufgenommen. Durch den Unfall wurde der Tank der Zugmaschine beschädigt, wodurch mehrere hundert Liter Diesel ins Erdreich liefen.