Saudi-Arabien Muslimische Wallfahrt Hadsch endet ohne Zwischenfälle

Syrien Terrormiliz IS verliert weitere wichtige Gebiete in Syrien

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) wird in Syrien weiter zurückgedrängt und hat erneut militärische Niederlagen einstecken müssen. Die syrische Armee übernahm nach eigenen Angaben mit der Stadt Akirbat die letzte IS-Hochburg in der zentralsyrischen Provinz Hama.