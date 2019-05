SC Korb Korber Minis sind heiß auf Handball

„Für die Kleinen ist es oft noch ein bisschen schwierig“, stellt Michael Häußermann, Trainer der Korber Minis, immer wieder fest. Er zielt dabei auf die Koordination der Bewegungsabläufe ab, die bei den jungen Handballern noch nicht so geübt ist.

Ein übliches Training für die Minis im Alter von fünf bis sechs Jahren sieht bei ihm folgendermaßen aus: Aufwärmtraining durch Fangspiele, ein Bewegungsparcours und zum Schluss eine Ballsportart. „Es geht um Geschicklichkeit und Koordination“, sagt Häußermann. Im Bewegungsparcours können die Kinder diese Fähigkeiten am besten üben: Sie balancieren auf Bänken, springen auf und über Hocker und machen Übungen mit Luftballons oder Bällen. „Sie sollen ein bisschen Gefühl für den Ball bekommen.“ Bei dem Ballspiel am Ende bringt er ihnen eine wichtige Grundregel des Handballs bei: Höchstens drei Schritte machen, dann den Ball abspielen – das versucht er schon jetzt in die Spiele einzubauen. Den älteren Minis im Alter von sieben bis acht Jahren traut er etwas mehr zu. „Da wird schon mal richtig Handball gespielt“, berichtet er. Diese lernen auch, dass sie beim Angriff nicht in den Kreis vor dem Tor hineintreten dürfen.

Zu Beginn der Saison haben 17 Minis in die E-Jugend gewechselt – ein starker Jahrgang mit vier Mannschaften, sagt Häußermann: „Die sind heiß auf Handball.“ Das werde auch bei Mini-Spielfesten deutlich, bei denen die Kinder zeigen können, was sie im Training gelernt haben. Für das jüngste Mini-Spielfest der Handball-Abteilung des SC Korb hatten sich 13 Mannschaften angemeldet. Zwei Spielfelder standen für die rund 100 Kinder zur Verfügung, die vier Stunden lang durch die Ballspielhalle flitzten. Auf einem Feld spielten die Minis Handball, auf dem anderen „Funino“. Das ist eine Ballsportart, bei der ebenfalls Tore erzielt werden müssen. Die Schwierigkeit: Nach jedem Punkt werden die Torwarte getauscht, so dass es zu einem ständigen Wechsel auf dem Spielfeld kommt.