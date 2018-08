Schaden an einer Oberleitung Bahnstrecke zwischen Stuttgart und Nürnberg gesperrt

Stuttgart.

Wegen eines Schadens an einer Oberleitung ist die Bahnstrecke zwischen Stuttgart und Nürnberg gesperrt worden. Zwischen Murrhardt und Schwäbisch Hall-Hessental fahren derzeit keine Züge, teilte die Deutsche Bahn am frühen Dienstagmorgen in Stuttgart mit. Davon seien die Regionalzüge auf der Murrbahn (Stuttgart - Schwäbisch Hall - Hessental - Crailsheim - Nürnberg) betroffen.