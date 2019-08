Schäferin aus Remshalden Wie schützt sie ihre Schafe in Zukunft vor dem Wolf?

Dort, in einem rund 3700 Quadratkilometer großen Gebiet, übernimmt das Land 90 Prozent der Kosten, die Schaf- oder Ziegenhaltern bei der Anschaffung von Materialien für sämtliche Herdenschutzmaßnahmen entstehen. Hierzu zählt insbesondere eine lückenlose Umzäunung mit Elektrozäunen. Denn im Nordschwarzwald ist es sicher: Der Wolf ist da. Ende April wurden nachgewiesenermaßen 44 Schafe von einem Wolf gerissen – der Nordschwarzwald kommt jetzt in den Genuss der „Förderkulisse Wolfsprävention“.

Angebliche Wolf-Sichtung bei Rudersberg

Auch hier im Rems-Murr-Kreis soll schon mal ein Wolf gesehen worden sein. Vor wenigen Wochen erst bei Rudersberg. Aber bewiesen ist’s halt nicht. Allerdings: Bis in fünf Jahren, so erwartet der Landesschafzuchtverband, wird auch der Rems-Murr-Kreis Wolfsland sein. Dann werden auch die Schafe in Hebsack in Gefahr schweben. Denn auch wenn hier alles viel zu dicht besiedelt ist und ein Wolf sich dauerhaft eher in den Weiten des Schwäbisch-Fränkischen Waldes aufhalten wird – ein Wolf läuft am Tag bis zu 60 Kilometer, das reicht locker aus dem Murrhardter oder Welzheimer Hinterland bis an die Rems.

Beatrix Kappeller schützt ihre Tiere, seit sie sie hat. Die Gefahr durch Hunde war der ursprüngliche Grund. Seit dem Seminar beim Landesschafzuchtverband, in dem es um Möglichkeiten des Herdenschutzes bei drohender Wolfsgefahr ging, weiß sie aber, dass die Anforderungen gestiegen sind, das alte Material nicht mehr genügt. Das fängt schon bei der Farbe an: Grün und Orange, die Farben, die bislang bei den mobilen Zäunen üblich waren, werden vom Wolf fast nicht gesehen. Weiß ist sinnvoller, in der Schweiz wird wohl gerade mit Blau und Lila experimentiert.

Beatrix Kappellers Zaun ist zwar an den Maschen noch rotorange, hat aber oben immerhin schon einen leuchtend weißen Abschluss. Mobile Zäune müssen außerdem mindestens 1,05 Meter hoch sein. Dann aber außerdem zusätzlich kräftigen Wumms haben – Wölfe sind sehr empfindlich, ein Stromschlag – die Mindestspannung am Zaun muss bei über 4000 Volt liegen – gefällt diesen Tieren nicht. Fest installierte Zäune ohne Strom brauchen mindestens 1,20 Meter Höhe.

Den künftigen Mitbewohner Wolf gut erziehen

Der Schäfer muss auch bedenken, dass ein Wolf von oben her springen kann: Wurden früher gern Mauern oder Abhänge als natürliche Begrenzung des Schafsgeheges genutzt, muss an diesen Stellen jetzt auch ein Zaun her. Genauso wie an Wasserläufen.

Letztendlich geht’s darum, sich den zukünftigen Mitbewohner Wolf gut zu erziehen: Beatrix Kappeller sagt, dass ein Wolf sich stets die Beute nimmt, die am allereinfachsten zu schlagen ist. Ungeschützte Schafe machen einfach viel weniger Stress als ein wehrhaftes Wildschwein. Dieses Beuteschema geben die Wölfe auch an den Nachwuchs weiter. Kommen die Räuber aber nicht an die Haustiere jeglicher Art ran, sondern müssen sie wirklich im Wald nach Wild suchen, könnte der Rems-Murr-Kreis von den neuen Mitbewohnern sogar profitieren.