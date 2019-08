Schelmenholz in Winnenden Wohnbau: Was tut sich im Quartier Schiefersee?

Zwei neue Mieterwohnblöcke werden Angang 2020 fertiggestellt

Auf dem Baufeld rechts daneben, Ecke Forststraße/Steinhäusle, beginnen jetzt im Sommer die Bauarbeiten. Der Neubau wird Mitte 2021 für Mieter bezugsfertig sein. Zwei neue Mieterwohnblöcke im Schieferseequartier werden bereits Anfang 2020 fertiggestellt. Damit dürfte ausreichend Platz sein, falls Bestandsmieter aus den letzten zwei alten Wohnblöcken im Schiefersee umziehen müssen. Noch prüft die Kreisbau, ob sie generalsaniert werden können oder abgerissen werden müssen. Im Fall des Abrisses dürfen „alle Bestandsmieter in Neubauwohnungen der Kreisbaugesellschaft einziehen. Dabei bleibt die Miete für die Bestandsmieter gleich – trotz deutlich besserer Ausstattung der Wohnung. Gleichzeitig können die Mieter so in ihrem gewohnten Wohnumfeld bleiben“, schreibt das Landratsamt.