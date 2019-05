Schiedsrichter-Obmann schlägt Alarm „Wir können nicht mehr alle Spiele besetzen“

Dieses Szenario ist zwar zugespitzt, in Einzelfällen aber schon jetzt Realität. An jedem Wochenende, so Markus Seidl, Obmann der Schiedsrichtergruppe Waiblingen, können im Bezirk zehn Jugendspiele nicht mit Schiedsrichtern besetzt werden. Und auch in den Kreisligen B erhalten Vereine zuweilen Anrufe: Wir haben für euer Aktivenspiel niemanden. Ihr müsst das selbst regeln.

Betroffen davon sind nur Spiele von zweiten Mannschaften. Bisher. Die Situation allerdings, da ist sich Seidl sicher, wird sich verschärfen. In anderen Bezirken, beispielsweise Enz/Murr, sei es bereits gang und gäbe, dass pro Wochenende zehn Kreisligaspiele der Aktiven nicht mit Schiedsrichtern besetzt werden. Im Bezirk Rems-Murr werden es von jetzt an die Jugendabteilungen zu spüren bekommen. Seidl: „Wir haben bisher auch Feldturniere und Vorbereitungsspiele besetzt, von nun an aber nicht mehr.“

Manche Referees leiten drei bis vier Spiele am Wochenende

Die Situation bei den Schiedsrichtern wird seit Jahren immer schlechter. „Wir haben in unsere Gruppe vor zehn Jahren 20, 30 Leute mehr gehabt als jetzt.“ Um die knapp 3300 Spiele pro Saison besetzen zu können, pfeifen 35 der rund 120 Referees in der Waiblinger Gruppe 45 und mehr Spiele pro Saison. Vorgeschrieben sind 20. Fünf Gruppenmitglieder bringen es sogar auf 120 bis 140 Spiele pro Saison. Das heißt: drei bis vier Spiele an jedem Wochenende. Fußballer bestreiten in der Regel nur eines.