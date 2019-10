Schlechte Schulbusverbindungen Die Buocher gehen auf die Barrikaden

Gemeinde hat sich an die Stadt Winnenden gewandt

Der Bürgermeister machte zunächst einmal deutlich, dass es sich bei den Busverkehren ins Remstal und nach Winnenden um zwei verschiedene „Linienbündel“ handelt, für deren Vergabe jeweils der Landkreis zuständig sei, der die Busse in Abstimmung mit den jeweiligen Kommunen bestelle. Anders sehe es bei den Schulbusverkehren aus, für die der jeweilige Schulträger zuständig sei, in diesem Fall also die Stadt Winnenden. Wobei er, so Colt, eigentlich davon ausgegangen sei, dass der Unterricht an den weiterführenden Schule bis zur sechsten Stunde abgedeckt sei oder dass es zumindest eine vernünftige Aufenthaltsmöglichkeit für die Schüler gebe. Mittlerweile aber, sagte der Bürgermeister, sei die Gemeinde insofern aktiv geworden, als sie sich sowohl an den Landkreis als auch an die Stadt Winnenden gewandt habe mit der Bitte, die Bedarfssituation noch einmal zu überprüfen beziehungsweise neu zu ermitteln. Er erwarte diesbezüglich in den nächsten Tagen eine Rückmeldung sowohl vom Kreis als auch von der Stadt, sagte der Bürgermeister, der einerseits optimistisch ist, dass sich eine Lösung im Sinne der Eltern und ihrer Kinder finden lässt, der andererseits aber auch darauf hinwies, dass das auf eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde hinauslaufen könnte – und in diesem Fall müssten sich erst der Verwaltungsausschuss und der Gemeinderat mit dem Thema befassen. Weshalb er auch nicht davon ausgehe, dass eine Besserung noch in diesem Jahr eintrete. Und eins, sagte Reinhard Molt, müsse den Eltern auch klar sein: Es könne nicht für jede ausgefallene Stunde eine Lösung geben. Und einmal eine halbe Stunde auf einen Bus warten zu müssen, halte er „für nicht spektakulär“.