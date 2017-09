Schleswig-Holstein Terrorverdächtiger in Schleswig-Holstein festgenommen

Die Polizei griff den Mann demnach am Dienstag auf, seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Der 24-Jährige sei "dringend verdächtig", Mitglied ausländischer Terrororganisationen gewesen zu sein. Nach dpa-Informationen wurde der Mann in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) festgenommen.

Der Terrorverdächtige soll unter anderem in Syrien für den IS gekämpft haben. 2015 soll er der Bundesanwaltschaft zufolge von der Terrormiliz IS den Auftrag erhalten haben, nach Europa einzureisen. Im August 2015 sei der Mann nach Deutschland gekommen.