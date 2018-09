Schlosskirche Winnenden 250 Jahre alte Linde zerstört

Winnenden. Kirchenbesucher standen am Sonntag vor einer Wegsperre vor dem Haupteingang der Schlosskirche. Grund: Die große, alte Linde an der Westseite der Schlosskirche mit der imposanten Jakobsweg-Beschilderung ist am Samstagabend in Brand geraten. Das Feuer hat den Baum so geschädigt, dass er nicht mehr sicher stehen kann.