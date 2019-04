Schlüsselspiel in Augsburg Der VfB braucht Tore - aber wer soll treffen?

>

Mario Gomez (6 Saisontore): Nach seinem Wechsel in der Winterpause der vergangenen Saison traf Gomez acht Mal und hatte enormen Anteil an der starken Rückrunde des VfB. Doch 2019 klappt bei der Nummer 27 kaum was, nur ein Tor gegen Hannover 96 steht in der Statistik. (Foto: ZVW/Benjamin Büttner (Archiv))