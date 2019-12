Schnait Unterschriften für den Erhalt eines Geldautomaten

Nachdem die Sparkasse ihre Filiale in Schnait dichtgemacht hat, wird auch die Volksbank ihre Filiale schließen. Sie soll am 14. Februar 2020 letztmalig mit Filialpersonal besetzt sein. Walter Schiller, Geschäftsführer der Schiller-Real-Wohnbau GmbH aus Schnait, und seine Mitstreiter wollen das nicht schlucken. Nach seiner Aussage wird in Schnait eine Unterschriftsliste von Schnaiter Gewerbetreibenden bis Jahresende für die Schnaiter und Baacher Bevölkerung ausliegen, damit diese gegenüber der Volksbank und auch der Stadtverwaltung mit Nachdruck ihr Anliegen vorbringen kann. Er verweist zudem darauf, dass im von der Einwohnerzahl wesentlich kleineren Strümpfelbach mit rund 2400 Einwohnern zwei Bargeldautomaten von der Kreissparkasse Waiblingen und der Stuttgarter Volksbank stehen. In Schnait wird es bald keinen einzigen mehr geben.

„Für uns Schnaiter und auch Baacher ist die Argumentation der Volksbank unverständlich und unglaubhaft“, ärgert sich Walter Schiller. Er kann nicht nachvollziehen, dass ein Bargeldautomat für eine Einwohnerschaft von circa 3200 Einwohnern, die durch das Baugebiet Furchgasse noch um weitere 120 Einwohner wachsen soll, unwirtschaftlich sein soll .

Bis Jahresende liegen die Listen aus

Unterschriftslisten liegen bis Jahresende beim Lebensmittelmarkt Stahl aus (Weinstraße 1), beim Dorfladen (Silcherstraße 40) und bei der Gärtnerei Gräter (Lützestraße 38). Unterschreiben können die Bürger auch am Freitag, 6. Dezember, von 17 Uhr an beim Glühweinfest mit Nikolausbesuch der VWU Schnait bei der Schnaiter Kelter.