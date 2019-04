Schnur um Schnabel, Haken im Hals Trotz Rettungseinsatz: Fischreiher in Berglen stirbt

Der Reiher war an einem Vormittag in Allmersbach im Tal in einem Wohngebiet einem Zeitungsträger hinterhergelaufen, das alleine schon ein Zeichen allerhöchster Not. Der Mann musste zu seinem Entsetzen feststellen, dass der Schnabel des Tieres mit einer Angelschnur umwickelt war. Das Tier konnte also nicht mehr fressen, ihm drohte, über kurz oder lang der Hungertod.

Die Tiernotrettung wurde alarmiert, die fing den sichtlich abgemagerten Reiher ein und brachte ihn zur bekannten Anlaufstelle für solche Notfälle: Karin Sailer. Die fackelte denn auch nicht lange, sondern schnitt kurzerhand die Schnur auf und ab. Damit war das Problem aber nicht gelöst, im Gegenteil: Am anderen Ende der Schnur hing ein Angelhaken, der sich an einer Seite der Zunge verhakt hatte. Der Reiher hatte außerdem einen Riesenriss im Hals, verursacht offenbar schon früher von einem weiteren Angelhaken im Schlund. „Wenn man den so gefüttert hätte, wäre das Futter an der Stelle sofort wieder rausgelaufen.“

Tierklinik operierte sofort, der Vogel starb trotzdem am nächsten Tag

Damit war klar, dass in diesem Fall selbst Karin Sailer an ihre Grenze kam, also der Tierarzt gefragt war. Anruf in der Tierklinik, an einem Samstagmittag, die sich angesichts des Notfalls sofort bereiterklärte, den erforderlichen Eingriff vorzunehmen, unverzüglich zu operieren. Die Haken konnten entfernt werden, die Wunden wurden gesäubert und geschlossen. Der Reiher bekam über einen Katheder Fischsuppe, um wieder zu Kräften zu kommen, und mit Spritzen weitere Stärkungsmittel, blieb über Nacht in der Klinik. Karin Sailer holte ihn am nächsten Morgen ab, er schien für sie auf dem Genesungsweg, also über dem Berg, ein Irrtum.