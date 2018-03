Waiblingen Stadt sucht neue Schöffen

Waiblingen. Sie sind Ingenieure, Handwerker oder Lehrer, Hausfrauen, Studenten oder Rentner, alt oder jung: Schöffen sollen die ganze Bandbreite der Bevölkerung widerspiegeln und ihre Erfahrungen und Wertungen in die Verhandlungen einbringen. Jura haben sie nie studiert, doch zusammen mit Berufsrichtern entscheiden sie über Schuld und Unschuld der Angeklagten. Ein Amt mit Verantwortung also – aber eins, das so schön ist, dass sich Kathrin Lillich und Gerhard Klement wiederbewerben wollen.