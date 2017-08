Schönwald im Schwarzwald.

Bei einem Wohnhausbrand in Schönwald im Schwarzwald (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist eine 80 Jahre alte Bewohnerin ums Leben gekommen. Sie sei am Dienstagmorgen an einer Rauchvergiftung gestorben, teilte die Polizei mit. Wegen des starken Rauches habe die Brandursache noch nicht ermittelt werden können. Nachbarn hatten Brandgeruch bemerkt, als das Haus schon in Flammen stand. Der Schaden wird auf mindestens 50 000 Euro geschätzt.