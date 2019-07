Schon wieder die Umwälzpumpen Schwaikheimer Freibad bleibt vorerst geschlossen

Die einen hat einen Lagerschaden, bei der anderen ist eine Welle kaputt

Der zuständige Mitarbeiter im Rathaus Rolf Huber lässt sich denn auf Nachfrage auch keine Prognose entlocken, ab wann die Schwaikheimer wieder vor Ort ins Wasser dürfen. Aus seinem Unmut macht er aber keinen Hehl, nimmt kein Blatt vor den Mund. Beim Ausbau der Pumpen sei festgestellt worden, dass eine einen Lagerschaden hat, bei der anderen eine Welle kaputt ist. Wenn nur eine der beiden funktionieren würde, wäre die Welt in Ordnung, so Huber. „Eine würde nämlich völlig ausreichen, kann die Umwälzung alleine bewältigen, die andere ist ja praktisch nur Ersatz, dient als Reserve.“

Er erinnert daran, dass bereits 2015 wegen Defekten an den Pumpen das Bad über fast zwei Wochen geschlossen war. Die Gemeinde habe die Faxen nun endgültig dicke, man habe beschlossen, vor der nächsten Saison ein separates Bauwerk zu errichten, wo die Umwälzpumpen dann trocken stehen. Das bedeutet aber, dass die Gemeinde wird investieren müssen, sowohl in den Bau als auch in neue Pumpen.

Sie wurden erst 2015 und 2013 gekauft

Huber verweist darauf, dass die bestehenden Pumpen (einer deutschen Firma) 2015, nach dem genannten Lagerschaden, und 2013 angeschafft worden waren. Kosten jeweils rund 9000 Euro. Laut Hersteller läge die normale Betriebsdauer zwischen acht und zwölf Jahren, so Huber. „Das ist ärgerlich, wenn man das von dem hört und dann passiert so etwas.“ Die Pumpen im Schwaikheimer Bad haben die „normale“ Betriebsdauer also längst nicht erreicht. Dafür hat die jüngere von beiden eine andere Frist knapp überschritten, die für die Gewährleistung, die vier Jahre beträgt. Das gilt natürlich erst recht für die „ältere“ Pumpe. Doppelt Grund zum Verdruss also.

Die Frage sei nun, so Huber weiter, ob eine oder beide Pumpen repariert werden können. Wenn nicht müssten neue bestellt werden. „Die sind in der Regel aber nicht auf Lager und das kann dauern“, weiß Huber, mittlerweile aus Erfahrung, „wir hängen also vorerst in der Luft“. Übrigens: Am nächsten Montag beginnen die Sommerferien.