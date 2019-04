Schorndorf 10. Altstadtlauf: Neuer Streckenverlauf, mehr Runden

Dennoch soll der BdS-Altstadtlauf auch weiterhin ein Event für die ganze Familie sein. Davon zeugen auch die zahlreichen Angebote für jüngere Läufer. Die können je nach Altersgruppe einzeln am Bambini-, Kinder- oder Jugendlauf teilnehmen. Und für die Teamplayer gibt es die Schorndorfer Staffelmeisterschaft. Bei dieser legen je zehn Athleten aus einer Klasse oder einem Verein gemeinsam eine Strecke von insgesamt drei Kilometern zurück. Wie bei jeder richtigen Meisterschaft haben die jungen Sportler auch hier die Chance auf einen Wanderpokal und ein Preisgeld, um die Klassen- oder Mannschaftskasse aufzubessern.

Mit dem Erlös sollen Kinder stark gemacht werden

Und obwohl Wettkampf und sportliche Höchstleistungen nicht zu kurz kommen werden, stehen sie auch in diesem Jahr nicht an erster Stelle, denn die Erlöse sollen auch im zehnten Jahr einem wohltätigen Zweck zugutekommen. Dafür ist vor allem der Sponsorenlauf entscheidend: An dem können alle Altersgruppen teilnehmen und ohne Leistungsdruck so viele Runden drehen, wie sie können oder möchten. Wichtig ist nur ein Sponsor, egal ob Arbeitgeber, Freund oder Großvater, der für jede absolvierte Runde an den guten Zweck spendet. Dieser Zweck ist seit 2014 das Projekt Kinderreich, für das allein im letzten Jahr 25 000 Euro „erlaufen“ wurden. Mit dem Erlös 2019 soll das Projekt „Starkmacher“ finanziert werden. „Wir wollen Grundschulkindern einen Mentor an die Hand geben, der sie zusätzlich unterstützt“, erklärt Ines Pfeil-Bürkle von Kinderreich. „Als wir das den Eltern vorgeschlagen haben, kam das super an“, berichtet Petra Schiek, Schulleiterin der Reinhold-Maier-Schule in Weiler. Damit so viele Kinder wie möglich von den Starkmachern profitieren können, braucht es am Sonntag noch mehr begeisterte Läuferinnen und Läufer, die nicht nur sich selbst, sondern auch anderen etwas Gutes tun wollen.

Info

Wer eine Gruppe anmelden oder sponsern will, weitere Informationen benötigt oder die Veranstaltung als Helfer unterstützen möchte, kann sich an die Agentur bzwDobler wenden. Per Mail unter info@bzwdobler.de oder telefonisch unter 0 71 81/48 25 60.

Läufe und Anmeldung

Beim BdS-Altstadtlauf gibt es neben dem Hauptlauf (10 km, 11 Uhr) einen Lauf für Jugendliche (2 km, 13.15 Uhr), einen Lauf für Kinder (2 km, 13.30 Uhr) und einen für Bambinis (300 m, 15 Uhr).

Es finden außerdem drei Staffelläufe in unterschiedlichen Altersklassen statt (3 km, ab 14.15 Uhr, zehn Kinder pro Staffel).

Der Sponsorenlauf beginnt um 15.30 Uhr auf dem Marktplatz.

Die Meldefrist ist zwar abgelaufen, aber kurzentschlossene Läufer können sich noch am Samstag, 27. April, von 10 bis 13 Uhr, und am Sonntag, 28. April, bis eine Stunde vor dem Start im Rathaus nachmelden. Dort sind auch die Unterlagen und Startnummern abzuholen.

Bilder und Ergebnisse des Laufs werden am Montag danach unter www.schorndorf-bewegt.de und www.sifi-timing.de abrufbar sein.