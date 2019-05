Schorndorf 15 000 Besucher zum Gartenschaustart

Nachdem der Samstagabend mit dem geplanten Auftritt der SWR-1-Band auf dem Marktplatz komplett ins Wasser beziehungsweise ganz ausgefallen ist, drängten am Sonntag immer mehr Menschen in die Stadt und in die Erlebnisgärten in den beiden eintrittspflichtigen Parks, aber auch auf dem Marktplatz, wo ihnen den ganzen Tag über ein buntes Programm geboten wurde.

Brechend voll war der Marktplatz dann von 17 Uhr bei der von den beiden Sportkreisen Rems-Murr und Ostalb gemeinsam veranstalteten Sportgala mit einer Vielzahl von turnerischen, gymnastischen und sportakrobatischen Darbietungen, die das Publikum mit ihrer Vielfalt und ihrem durchgängig hohen Niveau in Begeisterung versetzten. Zu zeigen, welch tolle Arbeit in den Vereinen geleistet wird, war der Anspruch – und das ist gelungen.

Die spielfreudigen Musiker von Fezzmo brauchen keine Bühne

Mitreißen ließen sich die noch nicht ganz so zahlreichen Besucher sowohl am Samstag- als auch am Sonntagnachmittag aber auch von den Musikern von Fezzmo, die schwäbischen Balkanrock, gemixt aus heimischer Blasmusik und Multikulti-Weltmusik präsentierten. Und als sie am Sonntag wegen der anstehenden Sportgala die Bühne räumen mussten, hatten die spielfreudigen Musiker noch lange nicht genug, sondern machten einfach ganz ohne Bühne auf dem Unteren Marktplatz weiter – sehr zur Freude der sie umringenden und im Rhythmus mitklatschenden und teilweise sogar tanzenden Menschen.