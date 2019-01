Schorndorf 19-Jährige am Bahnhof sexuell belästigt

Schorndorf.

Ein Unbekannter hat am Sonntagnachmittag (20.01.) eine 19-Jährige am Schorndorfer Bahnhof sexuell belästigt. Nach Angaben der Polizei sprach der Mann die junge Frau gegen 15.30 Uhr an. Dabei fasste er sich mehrfach in die Hose und manipulierte an seinem Glied.